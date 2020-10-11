بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

فُجِرت تقارير مفاجأة كبرى، بشأن حرمان فريق بيراميدز من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.





وكشفت لوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أن بيراميدز مهدد بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، حتى في حال حصوله على وصافة الترتيب، وفقا للمادة الخامسة من البند الرابع من لوائح "كاف"، والتي تنص على أنه لا يحق لأي دولة المشاركة بأكثر من ناديين في دورى أبطال في نسخة واحدة.





ولن يحق لبيراميدز المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة إذا نجح في خطف الوصافة، في حال توج الزمالك بلقب دورى الأبطال هذا الموسم، لأنه في هذه الحالة سيضمن المشاركة بصفته حامل اللقب، بينما يشارك الأهلى بصفته بطل الدورى.





جدير بالذكر أن صراع الوصافة على بطولة الدوري المصري الممتاز، أصبح مشتعلا بين بيراميدز والزمالك، خاصة بعد فقد الأبيض نقطتين ثمينتين أمام وادى دجلة، وفاز بيراميدز فى مباراته الأخيرة أمام نادى مصرى.





ورفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث خلف الأبيض بفارق نقطتين، وفي حالة الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام الأهلي والمقاولون وفوز الزمالك أمام الحدود والإسماعيلي، يحصد بيراميدز المركز الثاني، حيث يفقد الزمالك ثلاث نقاط نهاية الموسم، بسبب انسحابه انسحابه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري.











