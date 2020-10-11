السيسي: "إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع للأمام"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جوهر تقدم مصر هو الاستقرار النابع من وعي الشعب المصري، مضيفا: "إحنا بنموت نفسنا جهد وفكر وعمل عشان نطلع لأدام".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد، رسالة إلى المفكرين والسياسيين والإعلام والشعب المصري، قائلا: "حافظوا على استقرار دولتكم عشان نطلع للأمام"، مضيفا: "كل ما حققته الدولة هو خطوة من ألف خطوة".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "قسما بالله ما تحقق في الست سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة".

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