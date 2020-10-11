هجوم يستهدف مركزًا للشرطة في جنوب باريس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، عن هجوم استهدف ليلًا مركزًا للشرطة في جنوب العاصمة باريس ولا جرحى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة شرطين بإطلاق نار، شمال العاصمة باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

 

وكشف رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم)، أن حالة أحد الجرحى خطيرة وإن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

 

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار، ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الحادث.

 

وكان وزير الداخلية جرالد دارمانا، وصف في تغريدة عبر "تويتر" الهجوم على الشرطيين بـ"الخطير"، قائلا: "دعمنا الكامل لشرطيينا اللذين تعرضا لاعتداء بشع ليلة أمس خلال الخدمة، الاعتداء بالأسلحة النارية على رجال الأمن أمر خطير. كل الإمكانيات مسخرة للقبض على المعتدين".

 

ويذكر أن الجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب خبراء.

 

وقد أصيب شخصان، الشهر الماضي، في هجوم بساطور أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو، حيث قتل متشددون 12 شخصا بالرصاص في 2015 لنشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

 

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