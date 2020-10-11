مصرع سائقة إسبانية خلال رالي البرتغال

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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توفيت المساعدة الإسبانية لاورا سالفو، إثر حادث خلال رالي فيدريرو بالبرتغال، بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.
تم إلغاء السباق بعد الحادث.

والسائقة الراحلة (21 عاماً) كانت مساعدة لسائق بيجو ميغيل سوسياس.

وقال فريق بيجو عبر تويتر: "تود بيجو سبورت التعبير عن أحر التعازي لأسرة وأصدقاء المساعدة لاورا سالفو".

وقال منظمو السباق في بيان: "الطواقم الطبية حاولت إسعاف المساعدة، لكنها توفيت في مكان الحادث قبل نقلها للمستشفى".

وعبر تويتر كتب سائق فورمولا 1، الإسباني كارلوس ساينز: "صدمة كبيرة بعد سماع هذا الأخبار، كل الدعم والتعاطف مع أسرتها وأصدقائها".

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