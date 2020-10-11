بكلمات مليئة بالحب.. بهاء الدين محمد يُهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

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حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر بهاء الدين محمد صورة له برفقة الفنان عمرو دياب، وعلق عليها قائلاً :"تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمله ميت حساب، هو برضه في حتة تانية، نجم يعلى كل ثانية لأن هو عمرو دياب".



وأضاف بهاء الدين محمد :"كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة بالهدوء كده باختصار شكله قرب يبقى حقيقة".







ويحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر، فهو النجم الذي حافظ على نجاحه منذ بداياته، ليصبح من أهم نجوم الوطن العربي، مقدمًا العديد من الأغنيات الناجحة، التي رافقت العديد من الأجيال.