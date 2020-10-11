بكلمات مليئة بالحب.. بهاء الدين محمد يُهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر بهاء الدين محمد صورة له برفقة الفنان عمرو دياب، وعلق عليها قائلاً :"تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمله ميت حساب، هو برضه في حتة تانية، نجم يعلى كل ثانية لأن هو عمرو دياب".

وأضاف بهاء الدين محمد :"كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة بالهدوء كده باختصار شكله قرب يبقى حقيقة".



ويحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر، فهو النجم الذي حافظ على نجاحه منذ بداياته، ليصبح من أهم نجوم الوطن العربي، مقدمًا العديد من الأغنيات الناجحة، التي رافقت العديد من الأجيال.

أخبار تهمك

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»