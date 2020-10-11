السيسي: "أنا مش ببيع وهم.. وقولتلكم هتتعبوا معايا"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن يحافظ المصريين على دولتهم، مشيرًا إلى أنه جلس مع عدد من المفكرين عقب 2011، وتحدث معهم عن التحديات التي تواجه الدولة.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إلى أنه طالما الشعب متكاتف مع دولته فأنه يمكن أن يتجاوز التحديات التي تواجه دولته، لافتا إلى أنه هناك تسجيلات لندوات له وهو يشغل منصب وزير الدفاع يتحدث فيها على أهمية فكرة الوعي.



