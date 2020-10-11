السيسي: "أنا مش ببيع وهم.. وقولتلكم هتتعبوا معايا"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن يحافظ المصريين على دولتهم، مشيرًا إلى أنه جلس مع عدد من المفكرين عقب 2011، وتحدث معهم عن التحديات التي تواجه الدولة. 

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إلى أنه طالما الشعب متكاتف مع دولته فأنه يمكن أن يتجاوز التحديات التي تواجه دولته، لافتا إلى أنه هناك تسجيلات لندوات له وهو يشغل منصب وزير الدفاع يتحدث فيها على أهمية فكرة الوعي.

وأضاف أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة، متابعا: "أنا مش ببيع وهم وقولتلكم هتتعبوا معايا.. لازم نشتغل ونبذل مجهود ونستحمل"، مؤكدا أننا قادرون على مواجهة تحدياتنا. 

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تحديات الدولة بوابة الفجر الفجر السيسي

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