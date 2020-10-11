اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة New Stage 13 لجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس

تبدأ أسرة ١٨٠ درجة بكلیة الحاسبات والمعلومات في جامعات القاهرة وحلوان وعین شمس، فعالیات ورشة العمل (New Stage 13)، التي تنظمها للسنة الثالثة عشرة على التوالي، وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي وتستمر لمدة خمسة أیام وستقام ورشة العمل في ساقية الصاوي بالزمالك.





وتهدف الورشة إلى تعریف الطلاب الجدد بالكلیة وأقسامها ومجالات عملها وسيقوم معيدين ودكاترة من كل جامعات مصر بدورهم في تعريف الطلبة علي كل ما يخص الكلية أو مجال العمل، بالإضافة لوجود شركات كبيرة في المجال ستتيح للطلبة معرفة كل ما يحتاجونه لتمهيد طريقهم في الحياة العملية وما هي الأمكانيات التي يجب أن تتوفر بهم للألتحاق بسوق العمل أثناء دراستهم، وسيتواجد أيضا بالورشة جانب ترفيهي مليء بالأنشطة والألعاب التي يهدف منها تعريف الطالب بطلاب آخرين من كل الجامعات المختلفة.





أسرة ١٨٠ درجة كمنظمة غیر هادفة للربح مقیدة بكلیة الحاسبات والمعلومات في جامعات القاهرة وحلوان وعین شمس في تقدیم أنشطة خدمیة عامةً ولطلاب الجامعات جمیعًا ولطلاب الكلیة على وجه الخصوص.





وتقدم أسرة ١٨٠ درجة بعض الخدمات التقنیة واللا تقنیة مثل:





New Stage

IBM Digital Nation Africa Innovation Tour - Cairo Event

Courses Package

Charity Campaigns

Sporting Day

F5 Day

Photo Day

Workzone 1، 2، 3

Dot exe 1، 2

Shortcut