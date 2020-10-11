اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة New Stage 13 لجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
أية حمروشي
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تبدأ أسرة ١٨٠ درجة بكلیة الحاسبات والمعلومات في جامعات القاهرة وحلوان وعین شمس، فعالیات ورشة العمل (New Stage 13)، التي تنظمها للسنة الثالثة عشرة على التوالي، وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي وتستمر لمدة خمسة أیام وستقام ورشة العمل في ساقية الصاوي بالزمالك.
وتهدف الورشة إلى تعریف الطلاب الجدد بالكلیة وأقسامها ومجالات عملها وسيقوم معيدين ودكاترة من كل جامعات مصر بدورهم في تعريف الطلبة علي كل ما يخص الكلية أو مجال العمل، بالإضافة لوجود شركات كبيرة في المجال ستتيح للطلبة معرفة كل ما يحتاجونه لتمهيد طريقهم في الحياة العملية وما هي الأمكانيات التي يجب أن تتوفر بهم للألتحاق بسوق العمل أثناء دراستهم، وسيتواجد أيضا بالورشة جانب ترفيهي مليء بالأنشطة والألعاب التي يهدف منها تعريف الطالب بطلاب آخرين من كل الجامعات المختلفة.
أسرة ١٨٠ درجة كمنظمة غیر هادفة للربح مقیدة بكلیة الحاسبات والمعلومات في جامعات القاهرة وحلوان وعین شمس في تقدیم أنشطة خدمیة عامةً ولطلاب الجامعات جمیعًا ولطلاب الكلیة على وجه الخصوص.
وتقدم أسرة ١٨٠ درجة بعض الخدمات التقنیة واللا تقنیة مثل:
New Stage
IBM Digital Nation Africa Innovation Tour - Cairo Event
Courses Package
Charity Campaigns
Sporting Day
F5 Day
Photo Day
Workzone 1، 2، 3
Dot exe 1، 2
Shortcut
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