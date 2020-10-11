ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 169 ألفا و639 بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.



