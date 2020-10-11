ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 169 ألفا و639 بالقليوبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية أمس السبت 430 طلب تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى مساء الجمعة، 169 ألفا و639 طلب تصالح، كما جرى تحصيل 955 مليونا و675 ألف جنيه.

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