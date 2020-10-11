موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
موعد مباراة الاهلي وبيراميدز
موعد مباراة الاهلي وبيراميدز
محمد الدمتناوي
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يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل منافسة الزمالك على المركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما الأهلي فقد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقه، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز
وتنقل أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية ON Time Sports 1.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



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