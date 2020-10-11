"تعيش وتمتعنا يا هضبة الفن".. بهذه الكلمات خالد تاج الدين يُهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الشاعر خالد تاج الدين على تهنئة صديقه الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر خالد تاج الدين مجموعة صور جمعته بالفنان عمرو دياب، وعلق عليهم قائلاً :"صحاب من 2001، وعشرة 19 سنة من الجدعنة والصحوبية قبل الأغاني والنجاحات، من أول قبل الوداع لحد حلوة البدايات، تعيش وتمتعنا يا هضبة الفن وكل سنة وأنت أصغر من السنة اللي قبلها، إمضاء البيج فان خالد تاج".

وفي سياق آخر، يتعاون الشاعر خالد تاج الدين، مع الفنانة نانسي عجرم في ألبومها الجديد بأغنيتين جديدتين ينتميان للطابع المقسوم، وهما من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وهاني يعقوب.

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