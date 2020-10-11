ليس سانشو.. دورتموند حرم مانشستر يونايتد من لاعب جديد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رفض نادي بوروسيا دورتموند رحل لاعبه إلى مانشستر يونايتد الانجليزي فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





ووفقاً لما ورد بشبكة "ESPN"، فإن اليونايتد تقدم بعرض للفريق الألماني مع نهاية فترة الإنتقالات الصيفية، من أجل استعارة ظهيره نيكو شولز مقابل مليون يورو في الموسم الواحد".





وأضافت :"الدولي الألماني إلى أسود الفيستيفال في خلال فترة الميركاتو الصيفي لعام 2019، قادمًا من هوفنهايم مقابل 22 مليون إسترليني".





وواصلت:"تسبب عرض المان يونايتد في عدم استقرار مسؤولي فريق دورتموند، في ظل عدم مشاركة صاحب الـ27 عامًا بصفة أساسية مع الفريق مؤخرًا".





واستكمل:"رغم عرض المقدم من قبل اليونايتد، إلا أن دورتموند واجه العرض بالرفض في النهاية الطريق، كما حدث عند تحرك النادي الإنجليزي نحو سانشو".





وأختتم:"بعدما رفضت إدارة دورتموند عرض مانشيستر يونايتد، إلي أنه قرر التحرك نحو الظهير البرازيلي أليكس تيليس، وضمه من بورتو البرتغالي في صفقة كلفته 15.4 مليون إسترليني".







