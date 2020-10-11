وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
الفجر
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وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) الموجودة فى نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس، كما وجه شعراوى بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للإنتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسى.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والإستلام للمدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالى والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد شعراوى على ضرورة التنبية على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات، كما وجه الوزير شعراوى بضرورة استمرار المحافظات فى إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.

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