مدبولي عن تطوير العشوائيات: "مفيش دولة في العالم تنفذ مثل هذا المشروع"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر انفقت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة تنشأ حاليا أكثر من 16 مدينة جديدة في وقت واحد، فضلا على تنفيذ مشروعات أخرى في كافة المجالات، حيث جاري إنشاء حجم هائل من المتاحف، غلى جانب تطوير منظومة النقل، والتعليم.

وأضاف رئيس الوزراء، ان الدولة تتحمل في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية نحو 424 مليار جنيه، معلقا: "مفيش دولة في العالم تنفذ برنامج لتطوير العشوائيات بهذا الشكل.. ولام نكون فخورين".

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