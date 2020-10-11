رئيس الوزراء: مصر تستقبل مولودا جديدا كل 13.5 ثانية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.

بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم، وتأتى الندوة التثقيفية الـ 32 فى ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى اعادت لمصر عزتها.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الترحيب بقادة حرب أكتوبر المشاركين فى الندوة التثقيفية.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

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