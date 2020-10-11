أحمد فلوكس: "كنت بلا حياة وأنا بعيد عن زوجتي رابيا"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة رومانسية لزوجته رابيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أحمد فلوكس صورة جمعته بزوجته رابيا وعلق عليها قائلاً:"كلما رأيت نفسي وحياتي بعد رجوعي ليكي أدركت أني كنت بلا حياة وأنا بعيد عنك إن كنت رجعتي اللي موطنك فانا رجعت لنفسي بيكي، ربنا يخليكي ليا و يحفظك انتى وسيف، بحبك و بحب حياتي وانتى فيها".


وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد فلوكس حاليًا التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم" سفينة نوح"، الذي من المقرر طرحه بداية عام 2021، ويشاركه في بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج حسام الجوهري، ومن المُقرر أن يظهر أحمد فلوكس خلال أحداثه بشكل صعيدي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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