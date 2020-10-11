رئيس الوزراء: مصر تنفق على مرحلة النشىء 585 مليار جنيه سنويا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفئة العمرية من صفر إلى عام في مصر تعدادها يبلغ 44.7 مليون نسمة.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة تنفق على كل فرد من هذه الفئة 13 ألف جنيه سنويا، في صورة خدمات صحية، وحماية اجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وخدمات تعليمية.

وأضاف رئيس الوزراء، ان الدولة تنفق على مرحلة النشىء نحو 585 مليار جنيه سنويا، منوها بأن مصر تحقق معدل نمو اقتصادي عالي ولكن نصيب الفرد قليل بسبب الزيادة السكانية المرتفعة.

أخبار تهمك

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 17 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»