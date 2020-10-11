رئيس الوزراء: مصر تنفق على مرحلة النشىء 585 مليار جنيه سنويا

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفئة العمرية من صفر إلى عام في مصر تعدادها يبلغ 44.7 مليون نسمة.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة تنفق على كل فرد من هذه الفئة 13 ألف جنيه سنويا، في صورة خدمات صحية، وحماية اجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وخدمات تعليمية.



وأضاف رئيس الوزراء، ان الدولة تنفق على مرحلة النشىء نحو 585 مليار جنيه سنويا، منوها بأن مصر تحقق معدل نمو اقتصادي عالي ولكن نصيب الفرد قليل بسبب الزيادة السكانية المرتفعة.

