مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
حقل شرارة
حقل شرارة
وكالات
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رفعت مؤسسة النفط الليبية، صباح اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة رويترز، في وقت سابق، بأن حقل الشرارة النفطي في ليبيا استأنف الإنتاج بعد توقفه، مشيرة إلى أنه تم إغلاقه بعد أيام من استئناف الإنتاج.

 

 وكان مدير مكتب الإعلام التابع للمناطق العسكرية الجنوبية في ليبيا محمود الورفلي، أكد أن اللواء أبوالقاسم الأبعج قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، أمر بتكثيف إجراءات تأمين حقل الشرارة النفطي.

 

وقد قال الورفلي، إن هناك توجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتأمين الحقل النفطي الواقع بالقرب من مدينة أوباري.

 

وأوضح الورقلي، أن التوجيهات تتضمن تكثيف الدوريات بحوض مرزق وأوباري، لذا خرجت دورية كبيرة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، والقبض على المهربين وفرض هيبة الدولة الليبية وتأمين الحدود لفرض القانون.

 

 كشف "حراك غضب فزان"، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق حقل الشرارة النفطي والفيل الواقعين جنوب غربي ليبيا؛ احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية.

 

ويتزامن ذلك الإغلاق، مع انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا؛ لبحث فرص العودة إلى السلام بين أطراف الصراع الليبي ووقف الاعتداءات على مرافئ النفط، وسط توقعات بأن تمتد عملية الغلق لحقول أخرى، ما ينذر بخسائر كبيرة ويهدد بتوقف إنتاج النفط بشكل شبه كامل في ليبيا.

 

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مؤسسة النفط الليبية ليبيا حقل الشرارة النفطي حالة القوة القاهرة

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