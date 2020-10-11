لاسارتي علامة سوداء..تاريخ المدربين الأجانب للأهلي ضد بيراميدز (تقرير)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
لاسارتي
لاسارتي
علاء خليف
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يستعد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لخوض مباراته الثالثة مع الفريق الأحمر ضد فريق بيراميدز مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موسيماني تولي القيادة الفنية للأهلي خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر وقاد المارد الأحمر في مباراتين، حيث فاز على المقاولون العرب بهدف دون مقابل، وفاز على إنبي 3-0، ويتطلع لمواصلة انتصاراته مع الفريق بالفوز على بيراميدز في لقاء الليلة.

كيف جاءت نتائج المدربين الأجانب للأهلي أمام بيراميدز؟

قاد 3 مدربين أجانب فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز قبل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال 6 مواجهات سابقة بين الفريقين، حقق المارد الأحمر الفوز تحت قيادة مدربيه "الخواجات" في مباراتين فقط على حساب الفريق السماوي وخسر 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو هو أول مدرب أجنبي قاد الأهلي ضد بيراميدز وكان الأخير يحمل مسماه القديم (الأسيوطي سبورت)، وجمعتهما مباراتين، انتهت الأولي بالتعادل السلبي، بينما حقق المارد الأحمر فوزا كاسحا في المباراة الثانية بخماسية نظيفة.

أما ثاني المدربين الأجانب للأهلي ضد بيراميدز هو المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي وقاد الأحمر في 3 مواجهات سابقة ضد الفريق السماوي، لم يفز في أي مباراة، حيث خسر مباراتي الدوري موسم 2018 – 2019 بنتيجة 2-1، 1-0 على الترتيب، ثم خسر 1-0 في دور الـ16 لكأس مصر 2019.

آخر مدرب أجنبي قاد الأهلي أمام بيراميدز كان السويسري رينيه فايلر وفاز على الفريق السماوي في مباراة الدور الأولي بهدفين مقابل هدف.

بينما قاد فريق الأهلي مدرب مصري وحيد ضد بيراميدز وهو حسام البدري وخاض 3 مباريات ضد الفريق السماوي عندما كان يحمل اسم (الأسيوطي سبورت)، فاز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

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