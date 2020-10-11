مانشستر سيتي يراجع خططه من أجل ميسي

كشف مسؤول بارز في نادي مانشستر سيتي، عن قدرة ناديه في التعاقد مع ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز: "هو أفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب بين أبناء جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه لصفوفه".





وتابع: "ربما يكون ميسي استثناءً في الاستثمارات المحتملة التي خططنا لإضافتها إلى الفريق في الموسم المقبل".





وواصل: "إننا في الإدارة وضعنا الخطط الخاصة بدعم الفريق الحالي، لكن يتم مراجعتها دائمًا وفقًا للفرص المتاحة لدينا".





وأتم: "علينا أن نكون مستعدين لدعم كل مركز بالفريق، لأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث".











