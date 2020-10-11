تعرف على معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل منافسة الزمالك على المركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما الأهلي فقد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقه، وللمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري
ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي وأيمن الكاشف، وذلك عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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