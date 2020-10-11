مقتل 7 أشخاص جراء قصف للقوات الأرمينية في أذربيجان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، مقتل 7 أشخاص بقصف للقوات الأرمينية في أذربيجان خلال الليل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

اتهمت أذربيجان، قوات إقليم ناغوني كاراباخ بشن قصف عنيف على مناطق مدنية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 

وكانت روسيا أعلنت، أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، اتفقتا على وقف إطلاق النار، في إقليم ناجورني كاراباخ.

 

وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هذا الاتفاق سيجري اعتبارا من ظهر اليوم السبت.

 

هذا، ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

 

هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ ثلث ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

مفاجأة.. المصري يكشف موقفه من التعاقد مع إسلام عيسى وإيفونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»