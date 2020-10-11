مقتل 7 أشخاص جراء قصف للقوات الأرمينية في أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، مقتل 7 أشخاص بقصف للقوات الأرمينية في أذربيجان خلال الليل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

اتهمت أذربيجان، قوات إقليم ناغوني كاراباخ بشن قصف عنيف على مناطق مدنية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت روسيا أعلنت، أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، اتفقتا على وقف إطلاق النار، في إقليم ناجورني كاراباخ.

وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هذا الاتفاق سيجري اعتبارا من ظهر اليوم السبت.

هذا، ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.