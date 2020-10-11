6 نجوم يرفعون شعار "العميل المزدوج" في مباراة الأهلي وبيراميدز

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتشهد مواجهة الأهلي وبيراميدز مشاركة عدد من اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل الفريقين خلال مشوارهما الكروي ويرفعون شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في لقاء الليلة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز العملاء المزدوجين في لقاء الأهلي وبيراميدز مساء الليلة:-





- عبد الله السعيد:





يأتي "السعيد" على رأس أبرز "العملاء المزدوجين" في لقاء الأهلي وبيراميدز، بعد 7 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات، انتقل عام 2019 إلى النادي السماوي ليواصل مسيرة النجاح في ملاعب الساحرة المستديرة.





وسبق وسجل عبد الله السعيد 3 أهداف خلال مواجهات الأهلي وبيراميدز بواقع هدفين للمارد الأحمر، وهدف للفريق السماوي.





- جون آنطوي:





من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي وبيراميدز، المهاجم الغاني جون آنطوي والذي سبق ولعب ضمن صفوف القلعة الحمراء من 2015 حتي 2018، قبل رحيله إلى نادي مصر المقاصة ومنه انتقل إلى نادي بيراميدز العام الماضي.





- محمد فاروق:





لعب فاروق مع النادي الأهلي من 2014 وحتي 2015 بعدما انتقل للفريق قادما من نادي المقاولون العرب ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأحمر، ليرحل إلى نادي وادي دجلة واستمر معه حتي 2016 قبل عودته للمقاولون مجددا، وانتقل منه عام 2018 إلى نادي بيراميدز ويستمر معه حتي الآن.





- محمد حمدي:





الظهير الأيسر الحالي لفريق بيراميدز سبق ولعب ضمن صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، قبل انتقاله لنادي المقاولون العرب عام 2016 على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي المصري البورسعيدي بشكل نهائي واستمر معه حتي 2018 قبل انضمامه لنادي بيراميدز.





- أحمد حمودي:





انضم لصفوف النادي الأهلي عام 2017 قادمًا من نادي الباطن السعودي ولكنه عاني من قلة المشاركة في مباريات الفريق الأهلاوي سواء بسبب الإصابات أو لتراجع مستواه مما دفع مسئولي القلعة الحمراء للتخلص منه وبيعه لنادي بيراميدز العام الماضي.





- محمد مجدي أفشة:





لعب أفشة ضمن صفوف فريق بيراميدز من 2018 وحتي 2019، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي في صيف العام الماضي ليمثل المارد الأحمر، وأصبح من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق في المباريات.



