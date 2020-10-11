مانشستر سيتي: نملك القدرة المالية لشراء ميسي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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اكد مسؤول تنفيذي داخل نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن الفريق يملك القدرة المالية لشراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكان السيتي أبرز المرشحين للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني صاحب ال33 عاما، عندما أبلغ المهاجم إدارة فريقه برشلونة، برغبته في الرحيل في شهر أغسطس الماضي.

وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز": " ميسي أفضل لاعب في العالم، أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه لصفوفه فريقه".

وأضاف: " ميسي نوع من الإستثناءًات في الاستثمارات المحتملة لأي نادي، التي خططنا لإضافتها إلى الفريق في الموسم المقبل ليزيد من استثمارات الفريق".

وتابع: "إننا في الإدارة وضعنا الخطط الخاصة بدعم الفريق الحالي، لكن يتم مراجعتها دائمًا وفقًا للفرص المتاحة لدينا".

واختتم: "علينا جميعاً أن نكون مستعدين لدعم كل مركز يحتاجه الفريق، لأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث في بعض الأحيان".

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