10 حقائق تلخص تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (تقرير)

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي منذ الجولة 28 ويعتلي صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني فعليًا برصيد 63 نقطة، خاصة وأن الزمالك صاحب الـ65 نقطة سيتم خصم 3 نقاط منه لانسحابه من لقاء القمة بالدور الأول.





ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي ضد بيراميدز قبل لقاء الليلة:-





- تقابل الأهلي مع بيراميدز في 9 مباريات رسمية طوال تاريخ مواجهاتهما (7 في الدوري – 2 بكأس مصر)، فاز كل فريق في 4 مباريات، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة واحدة بينهما.





- سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك بيراميدز بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.





- أول مواجهة جمعت الأهلي مع بيراميدز كانت في الجولة السادسة من بطولة الدوري موسم 2014 – 2015 وكان الأخير يحمل اسم (الأسيوطي سبورت) وانتهت بالتعادل السلبي.





- أكبر انتصار للأهلي ضد بيراميدز، كان بنتيجة 5-0 في الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 14 أبريل 2015 وكان الأخير يحمل مسماه القديم (الأسيوطي سبورت).





- عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق الأكثر تهديفًا في مباريات الفريقين وسجل 3 أهداف، يليه ثنائي الأحمر مؤمن زكريا ووليد سليمان وسجل كل منهما هدفين.





- خرج الأهلي بشباك نظيفة في 4 مباريات أمام فريق بيراميدز، بينما حافظ الفريق السماوي على نظافة شباكه في 4 مباريات أيضًا.





- الأهلي واجه بيراميدز بمسماه الجديد في 4 مباريات خسر 3 مباريات وفاز مباراة وحيدة، سجل لاعبو الأحمر 3 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.





- الأهلي لم يفز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري الممتاز سوي مرة وحيدة موسم 2017 – 2018 وفاز في المباراتين بنتيجة واحدة 1-0 وكان الأخير يحمل مسماه القديم (الأسيوطي).





- آخر مواجهة جمعت الأهلي مع بيراميدز كانت في الدور الأول من النسخة الحالية لبطولة الدوري الممتاز وفاز الفريق الأهلاوي 2-1.





- لعب عدد من اللاعبين للفريقين أبرزهم: عبد الله السعيد – جون آنطوي – محمد فاروق – محمد حمدي – محمد مجدي أفشة.



