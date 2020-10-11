3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
غدير أحمد
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يقلق بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مشاركة كل من عبدالله السعيد وجون أنطوي ومحمد فاروق، لاعبي فريق بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المران مع اللاعبين على ضرورة غلق المساحات وعدم منح الفرصة للثلاثي في التحرك في الملعب، ومنحهم فرصة التسديد على مرمى المنافس.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له في بداية التحضير لمواجهة بيراميدز، والتي تقام اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واجتمع المدير الفني مع معاونيه للتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وناقش الجنوب إفريقي مع معاونيه كافة المتطلبات، سواء على المستوى الفني أو الإداري، والتركيز مع الفريق خلال الفترة الحالية.



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