ديبالا وسانشيز وفيدال أعلى لاعبين لاتينيين تقاضياً للرواتب في الدوري الأيطالي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
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جاء مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، على رأس قائمة أعلى اللاعبين اللاتينيين تقاضياً للرواتب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري آ" بـ7.3 مليون يورو صافية في الموسم، متفوقاً بذلك على كل من التشيلي أليكسيس سانشيز بـ7 ملايين يورو ومواطنه أرتورو فيدال بـ6.5 مليون.

وأصبح ديبالا، الذي لم يشارك مع الفريق هذا الموسم حتى هذه اللحظة بسبب الإصابة العضلية الخطيرة التي لحقت به والذي بات قريبا من التعافى منها، لعام آخر أكثر اللاعبين اللاتينيين تقاضيا للراتب في "سيري آ"، وتحديداً مع البيانكونيري الذي يدفع 236 مليون يورو سنويا لرواتب لاعبيه.

يذكر أن الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق "السيدة العجوز" مؤخراً وهم الإسباني ألبارو موراتا والبرازيلي آرثر ميلو، انضما للفريق مقابل الحصول على 5 ملايين يورو صافية سنويا لكل منهما.

ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، يأتي لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في مركز متأخر بـ2.5 مليون يورو.

بينما يتقاضى كل من الأرجنتيني خابيير باستوري (لاعب وسط روما) والمكسيكي إرفينغ لوزانو (مهاجم نابولي) 4.5 مليون يورو. 

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