خناقة بين سولشاير وفرنانديز في مباراة 6-1

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
فرنانديز
فرنانديز
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير بين شوطي مباراة توتنهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن برونو فيرنانديز انفجر غضباً، وألقى باللوم على تكتيك سولشاير، بعد تأخر مانشستر يونايتد 4-1 مع صافرة نهاية الشوط الأول، في المباراة التي خسرها "الشياطين الحمر" أمام توتنهام 1-6، وقد تم استبداله بين شوطي اللقاء، ودخل بدلاً منه فريد.

وروى أحد الأشخاص الذين شاهدوا هذه الواقعة ما حدث بين شوطي اللقاء، وقال: "لم يكن بإمكانك المساعدة، فقط يمكنك سماع صوته، كان غاضباً، ووجهه كالإعصار حينما توجه لغرفة تبديل الملابس، وجه اتهامه لزملائه، وقال أنهم لا يمثلون فخر مانشستر يونايتد، وقال صارخاً: "نحن نمثل مانشستر يونايتد، هذا لا يجب أن يحدث".

وأضاف الشاهد على الواقعة: "كان واضحاً أن الصراخ شمل المدرب، لأنه كان يتحدث أيضاً عن التكتيكات الخاطئة.. كان هناك بعض الأصوات المرتفعة أيضاً، ولكن حدث وأن تم سماع صوت واحد في النهاية يقود الغرفة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد وتوتنهام مانشستر يونايتد سولشاير توتنهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شاهد.. ماذا طلب السيسي من خالد الجندي أثناء حديثه بـ الندوة التثقيفية

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز.. بادجي على الدكة واللجوء إلى "صالح" ومهاجم وهمي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"خناقة" في مباراة انجلترا وكولومبيا في كأس العالم (فيديو)

خناقة جوزيه مورينيو في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد (فيديو)

خناقة في مباراة الزمالك ونهضة بركان بطلها "محمد إبراهيم" (فيديو)

سولشاير يكشف عن خطته السحرية لتعويض رحيل هيريرا

خناقة لنجم توتنهام بالسكاكين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 ص

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:30 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

حقيقة رحيل نجم الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»