خناقة بين سولشاير وفرنانديز في مباراة 6-1

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير بين شوطي مباراة توتنهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن برونو فيرنانديز انفجر غضباً، وألقى باللوم على تكتيك سولشاير، بعد تأخر مانشستر يونايتد 4-1 مع صافرة نهاية الشوط الأول، في المباراة التي خسرها "الشياطين الحمر" أمام توتنهام 1-6، وقد تم استبداله بين شوطي اللقاء، ودخل بدلاً منه فريد.





وروى أحد الأشخاص الذين شاهدوا هذه الواقعة ما حدث بين شوطي اللقاء، وقال: "لم يكن بإمكانك المساعدة، فقط يمكنك سماع صوته، كان غاضباً، ووجهه كالإعصار حينما توجه لغرفة تبديل الملابس، وجه اتهامه لزملائه، وقال أنهم لا يمثلون فخر مانشستر يونايتد، وقال صارخاً: "نحن نمثل مانشستر يونايتد، هذا لا يجب أن يحدث".





وأضاف الشاهد على الواقعة: "كان واضحاً أن الصراخ شمل المدرب، لأنه كان يتحدث أيضاً عن التكتيكات الخاطئة.. كان هناك بعض الأصوات المرتفعة أيضاً، ولكن حدث وأن تم سماع صوت واحد في النهاية يقود الغرفة".



