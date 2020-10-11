العملاق الإنجليزي يحارب ريال مدريد على صفقة الأحلام

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
هالاند
هالاند
الفجر الرياضي
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يحارب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على ضم إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني الذي يرغب زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي في التعاقد معه الصيف المقبل.

 

كشف موقع "ديفنسا سنترال" عن أن مانشستر يونايتد سيكون منافسًا صعبًا أمام ريال مدريد في سباق التعاقد مع هالاند مما يهدد أحلام زيدان في ضم المهاجم الشاب.

 

وأوضح أن هالاند له علاقات عديدة مع مانشستر يونايتد وشخصيات رياضية بإنجلترا بشكل عام، حيث أنه ولد في المملكة المتحدة عندما كان والده ألفاينج هالاند، يقضي موسمه الأخير في ليدز قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي.

 

وأشار إلى أن هالاند سيكون له الكلمة الأخيرة في حسم مستقبله بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكنه لن يكون بالأمر السهل.

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