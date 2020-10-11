الشناوي يعلن جاهزيته لمعركة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
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أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، إنه جاهز للمشاركة في مباراة الوداد المغربي لتحقيق هدفه الأبرز في المرحلة الحالية، وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا واللعب في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 من الشهر الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن بطولة واحدة في الموسم لا تكفي النادي الأهلي، الذي يخوض كافة المسابقات بهدف التتويج باللقب، وهذه هي شخصية القلعة الحمراء تنعكس على المسئولين والأجهزة الفنية واللاعبين وكذلك الجماهير، فعندما يخوض الفريق 5 بطولات في موسم واحد يكون الهدف دائما هو التتويج بأربعة ألقاب كحد أدنى، معربًا عن أمله في استمرار التتويج بالبطولات خصوصًا دوري الأبطال.

وأوضح أن هناك جلسة جمعته بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري، مؤكدًا أن الجميع متفائل بوجوده على رأس القيادة الفنية، في ظل تركيزه الشديد في أدق التفاصيل الخاصة بالفريق.

وأشاد الشناوي بقرار استمرار ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، في الجهاز الفني الجديد، في ظل ما يقدمه من عمل متميز، خاصة أن طريقة تعامله مع الحراس أكثر من رائعة وجعلتهم جميعًا أسرة واحدة.

وأكد أن أفضل لحظات حياته كانت في عام 2008، عند ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي وعودته مجددا إلى صفوف الفريق، وهي اللحظة الأسعد على الإطلاق.

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