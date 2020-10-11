إنجلترا وبلجيكا في قمة ساخنة بدوري الأمم الأوروبية
يستضيف منتخب إنجلترا نظيره البلجيكي في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
يدخل منتخب إنجلترا اللقاء محتلاً المركز الثاني في المجموعة التي تضم
أيضاً منتخبي الدنمارك وإيسلندا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب بلجيكا الذي
يحتل الصدارة.
واستعدت إنجلترا لخوض مواجهة اليوم، بالفوز على منتخب ويلز ودياً 3-0،
سجلها الثلاثي دومينيك كالفيرت-لوين، وكونور كودي، وداني إنغز، حيث اطمئن المدرب
غاريث ساوثغيت على جاهزية الاعبين البدلاء، حيث أبقى العديد من اللاعبين
الأساسيين خارج اللقاء، أمثال هاري كين، رحيم ستيرلينغ، وديكلان رايس.
أما المنتخب البلجيكي الذي يدخل المواجهة منقوصاً من النجم إيدين هازارد
للإصابة، فخاض مواجهة ودية أمام منتخب كوت ديفوار فى العاصمة بروكسل انتهت
بالتعادل الإيجابي 1-1.
ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز،، وذلك من أجل حسم التأهل مبكراً إلى
دور الثمانية من البطولة، التي يحمل لقبها منتخب البرتغال في العام الماضى، بعد
الفوز على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.
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