إنجلترا وبلجيكا في قمة ساخنة بدوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره البلجيكي في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل منتخب إنجلترا اللقاء محتلاً المركز الثاني في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي الدنمارك وإيسلندا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب بلجيكا الذي يحتل الصدارة.

واستعدت إنجلترا لخوض مواجهة اليوم، بالفوز على منتخب ويلز ودياً 3-0، سجلها الثلاثي دومينيك كالفيرت-لوين، وكونور كودي، وداني إنغز، حيث اطمئن المدرب غاريث ساوثغيت على جاهزية الاعبين البدلاء، حيث أبقى العديد من اللاعبين الأساسيين خارج اللقاء، أمثال هاري كين، رحيم ستيرلينغ، وديكلان رايس.

أما المنتخب البلجيكي الذي يدخل المواجهة منقوصاً من النجم إيدين هازارد للإصابة، فخاض مواجهة ودية أمام منتخب كوت ديفوار فى العاصمة بروكسل انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز،، وذلك من أجل حسم التأهل مبكراً إلى دور الثمانية من البطولة، التي يحمل لقبها منتخب البرتغال في العام الماضى، بعد الفوز على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.