بيريز يستنجد برونالدو بسبب أزمة فيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طلب مساعدة من الظاهرة رونالدو رئيس بلد الوليد بشأن إقامة مباريات الملكي في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وأكد موقع ديفنسا سنترال أن بيريز اتصل مؤخرًا برونالدو وطلب منه أن يلعب ريال مدريد مبارياته في بطولة الدوري على ملعب زوريلا في حال تم فرض الحظر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأوضح الموقع الإسباني أن هذا الطلب يعود لإعلان الطوارئ في مدينة مدريد لمدة 15 يومًا مما يعني احتمال منع ريال مدريد من خوض المباريات على ملعبه.

وألمح الموقع الإسباني أنه لا توجد مشكلة حتى الآن بشأن خوض ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش في الجولة السادسة من بطولة الدوري على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو وقد تظهر الأزمة في المواجهات المقبلة.

وأفاد الموقع الإسباني بأن رد الظاهرة رونالدو على فلورنتينو بيريز غير معروف حتى الآن.

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