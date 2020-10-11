منى زكي: عودتي للسينما من خلال "الصندوق الأسود مهمة جدا بالنسبة لي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة منى زكي، تعليقاً على عودتها للسينما  بعد غياب أربع سنوات عبر الفيلم الجديد "الصندوق الاسود" الذي  يعرض في دور العرض خلال اسبوعين، قائلة: "السينما  بالنسبة ليا مختلفة الي بيخضني  رقم فترة الغياب أربع سنوات كتير عدوا بسرعه رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى الاقي حاجة كويسة بس  بلاش نعد فترة الغياب".

وأضافت  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" " الفيلم كان صعب لان محمود كامل إعتمد بشكل رئيسي  على  التلقائية  حتى في فكرة الكاميرا نفسها  لاسيما في ظل  وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم  ودي الصعوبة  فكرة "التلقائية".

ولفتت زكي، إلى أن تصوير الفيلم بدا منذ فترة طويلة قبل جائحة " كورونا " حيث تم إنتهاء  من تصوير الفيلم قبل إنتشار الفيروس في اي منطقة في العالم.



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