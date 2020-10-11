مفاجأة.. المصري يكشف موقفه من التعاقد مع إسلام عيسى وإيفونا

كشف نادي المصري البورسعيدي موقفه بشكل نهائي من التعاقد مع إسلام عيسى وماليك إيفونا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن إدارة الفريق ترحب بعودة إسلام عيسى مرة أخرى للفريق الفترة المقبلة.





وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "المصري يرحب بعودة إسلام عيسى مرة أخرى إذا أراد ذلك، كما تعاقدنا مع 5 لاعبين لتدعيم الفريق بالموسم المقبل".





وتابع: "ضم إيفونا؟ هناك العديد من اللاعبين المطروحين للانضمام إلى الفريق وصلوا إلى 15 لاعبا، سنعرضهم على لجنة التعاقدات لنرى موقفهم".





واختتم: "تعلمنا الدرس وعندنا أخطاء نعالجها، ولا يوجد أي نادي ليس به أخطاء حاليا".



