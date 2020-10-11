محمد ثروت: لا أسعى للبطولة للمطلقة





قال الفنان محمد ثروت، إنه لا يحبذ أدوار البطولة المطلقة ويفضل البطولة الجماعية، مضيفًا: "أعتقد أن كل ممثل فى مكانه نجم، وبالعمل الجماعي ينجح العمل الفني نجاحا كبيرا، ويعود التألق على الجميع.





وأضاف في تصريحات صحفية: "ربما هذا هو التطور والتألق الذي أريده، وليس فيلم أو مسلسل من بطولتي المطلقة فقط، فأنا سعيد بمشاركة زملائي وبأدواري معهم".



