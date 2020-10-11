محمد ثروت: لا أسعى للبطولة للمطلقة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان محمد ثروت، إنه لا يحبذ أدوار البطولة المطلقة ويفضل البطولة الجماعية، مضيفًا: "أعتقد أن كل ممثل فى مكانه نجم، وبالعمل الجماعي ينجح العمل الفني نجاحا كبيرا، ويعود التألق على الجميع.

وأضاف في تصريحات صحفية: "ربما هذا هو التطور والتألق الذي أريده، وليس فيلم أو مسلسل من بطولتي المطلقة فقط، فأنا سعيد بمشاركة زملائي وبأدواري معهم".

وأشار إلى أنه شارك في أعمال كبيرة وشديدة الجماهيرية مثل "جحيم فى الهند "مع الفنان محمد إمام وحمدي الميرغني، وفيلم "حلم عزيز" مع الفنان أحمد عز، وفيلم كلمني شكرا " مع الفنان عمرو عبدالجليل ، وفيلم "ياباني أصلي" مع أحمد عيد، بالاضافة لمسلسلات كبيرة وناجحة مثل "اللا لا لاند" مع دنيا سمير غانم و"نيللي وشيريهان" مع دنيا وإيمي ومصطفى خاطر، والكثير من الأعمال المهمة التي يسعدني مشاركتي فيها وتذكر الجمهور لدوري وحبهم لإفيهاتي وتأثرهم بها.

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