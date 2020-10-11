تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

أطلق واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين تصريحًا صادمًا عن جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





وأكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق أهدر نقاط عديدة في مباريات كثيرة كانت سهلة.





وقال وليد خلال تصريحاته ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة النهار الفضائية : "أهدرنا نقاط في مباريات سهلة كثيرة، وبعض اللاعبين لم تكن في مستواها".





وأكمل: "الزمالك يملك الكثير من اللاعبين، لكن باتشيكو لم يضيف للفريق حتى الآن، يلعب بنفس طريقة اللعب والتشكيل والتحركات".





واختتم وليد صلاح تصريحاته قائلا: "خسارة بيراميدز في مصلحة الزمالك، بالتالي سأشجع الأهلي".



