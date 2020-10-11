هل ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي؟.. مدير الفريق الإنجليزي يُجيب

يخطط مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2021.





تحدث عمر برادة، مدير العمليات بمانشستر سيتي، عن جاهزية ناديه، من حيث الوضع الاقتصادي، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف المقبل إذا أتيحت لهم الفرصة.





وأبدى ميسي رغبته في الميركاتو المنصرم، في مغادرة برشلونة، حيث ظهر اسم السيتي كالوجهة الأقرب له خصوصًا في ظل تواجد بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية هناك.





وقال مدير عمليات مانشستر سيتي: "إنه موهبة مذهلة، إنه شخص يستطيع إحداث تأثير كبير في أي نادٍ بالعالم سواءً داخل أو خارج الملعب".





وأضاف: "إنه أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في جيله، أعتقد أن أي نادٍ يود استكشاف إمكانية التعاقد معه".





وتابع:"حقيقة أنه قيل أنه لديه الرغبة في اللعب لمانشستر سيتي يظهر لك إلى أي مدى وصل الفريق في السنوات الماضية، حيث نرى أفضل لاعب في جيله يقول أنه يريد القدوم إلينا."





وأتم: "من الصعب تخمين ما يمكن أن يحدث، إذا عدت ورأيت ما حدث في برشلونة لمدة أسبوعين فمن المستحيل أن تقريبًا أن تخمن ما سيحدث الصيف المقبل."











