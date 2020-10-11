مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

تجددت إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق أمس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز، بالدوري.





وفجر مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، مفاجأة قوية بعدما أكد أن أيمن أشرف اشتكى مجددًا من عضلة السمانة خلال وجوده في التتش.





وكان أيمن أشرف لم يستطع استكمال مباراة الفريق أمام إنبي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بعدما تعرض للإصابة.





وأضاف المصدر: "تم وضع برنامج علاجي مكثف للاعب، أملًا في لحاقه بمباراة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمؤشرات الأولية توحي بمشاركته ولكن سيتم الكشف عن الأمر بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".





وأوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في تصريحات صحفية أمس، أن غياب أيمن أشرف عن مواجهة بيراميدز سبورت، يأتي للراحة.





ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.