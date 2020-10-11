نجم ميلان يوجه رسالة خاصة إلى مالديني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف الفرنسي ثيو هرنانديز ظهير نادي ميلان الإيطالي، عن طموحاته مع الفريق خلال منافسات الموسم الجاري، بعد الإعلان عن بقائه رسميا ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، "أريد البقاء في ميلان لأطول فترة ممكنة، لعب عاما مع الروسينيري وأشعر أنه أفضل عام في مسيرتي الكروية".

وأضاف، "ممتن لمالديني لتعاقده معي واستقاطبي الي ميلان، ساعدني كثيرا وأخبرني عن الأمور التي يمكن أن تتحسن فيها وهو ما فعله معي بيولي وأخبرني بالتركيز على الجانب الدفاعي".

وأشار إلى أن بيولي تولي القيادة الفنية للفريق في وقت صعب، لكنه نجم واخبرنا عما يجب أن نفعله، من أجل إسعاد الجماهير، وهذا ماحدث تطورنا كثيرا على مستوي المجموعة والأفراد.

وواصل، " ابراهيموفيتش أحد أبرز الأعمدة الرئاسية في الفريق، ساهم بشكل كبير هو الآخر في تطور الفريق، هو قائد حقيقي ومثالي ونحن سعداء بشكل كبير باللعب معه وعودته مرة أخري إلى ميلان".

وعن التعاقد مع ابراهيم دياز، " استرسل هرنانديز إلى أن دياز سيضيف الكثير إلي كتيبة الميلان لديه عقد لمدة موسم واحد لكن اعتقد أنه سيبقي في الفريق لفترة طويلة".

واستكمل حديثه عن مباراة الديربي مشيرا إلى أن الفريق جاهز من أجل تحقيق الانتصار خلال الجولة القادمة وسيفعل مافي وسعه من أجل إيقاف زميله السابق أشرف حكيمي خلال مجريات اللقاء.



أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 10 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»