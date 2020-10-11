نجم ميلان يوجه رسالة خاصة إلى مالديني

كشف الفرنسي ثيو هرنانديز ظهير نادي ميلان الإيطالي، عن طموحاته مع الفريق خلال منافسات الموسم الجاري، بعد الإعلان عن بقائه رسميا ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقال هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، "أريد البقاء في ميلان لأطول فترة ممكنة، لعب عاما مع الروسينيري وأشعر أنه أفضل عام في مسيرتي الكروية".





وأضاف، "ممتن لمالديني لتعاقده معي واستقاطبي الي ميلان، ساعدني كثيرا وأخبرني عن الأمور التي يمكن أن تتحسن فيها وهو ما فعله معي بيولي وأخبرني بالتركيز على الجانب الدفاعي".





وأشار إلى أن بيولي تولي القيادة الفنية للفريق في وقت صعب، لكنه نجم واخبرنا عما يجب أن نفعله، من أجل إسعاد الجماهير، وهذا ماحدث تطورنا كثيرا على مستوي المجموعة والأفراد.





وواصل، " ابراهيموفيتش أحد أبرز الأعمدة الرئاسية في الفريق، ساهم بشكل كبير هو الآخر في تطور الفريق، هو قائد حقيقي ومثالي ونحن سعداء بشكل كبير باللعب معه وعودته مرة أخري إلى ميلان".





وعن التعاقد مع ابراهيم دياز، " استرسل هرنانديز إلى أن دياز سيضيف الكثير إلي كتيبة الميلان لديه عقد لمدة موسم واحد لكن اعتقد أنه سيبقي في الفريق لفترة طويلة".





واستكمل حديثه عن مباراة الديربي مشيرا إلى أن الفريق جاهز من أجل تحقيق الانتصار خلال الجولة القادمة وسيفعل مافي وسعه من أجل إيقاف زميله السابق أشرف حكيمي خلال مجريات اللقاء.











