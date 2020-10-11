علاء نبيل: كوكا لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولا يوجد لاعب بالدوري يستحق 50 مليون جنيه





علق علاء نبيل، المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، على انضمام أحمد حسن "كوكا" إلى صفوف المنتخب الوطني طوال السنوات الماضية.





وقال علاء نبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كوكا ينضم طوال السنوات الماضية رغم عدم تحقيق أي إنجازات مع المنتخب منذ انضمامه، ويجب الاعتماد على المواهب المحلية".





وتابع :"استغرب أيضًا من التصريحات التي تقول بأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يحتاج فترة للتأهيل والانضمام للمنتخب رغم تألقه".





وفي سياق أخر، علق الكابتن علاء نبيل على اقتراب الفلسطيني محمود وادي، مهاجم المصري، من ناديي بيراميدز والزمالك بـ50 مليون جنيه، مشددًا: "لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذا المبلغ وذلك الأمر تسبب في ندرة المواهب".



