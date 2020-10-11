نجم بتروجت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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كشف واحد من نجوم نادي بتروجيت حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد كريم طارق لاعب نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، أن عقده مع بتروجت ممتد لمدة موسم قادم عقب الموسم الحالي.

وقال طارق في تصريحاته لبرنامج "الماتش" إلى أنه تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الجارية ولكنه مازال لم يحسم مصيره بعد.

وتابع أنه يريد الانتقال لنادي جماهيري في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الطلائع.

وأضاف أن هدفه الأساسي الانضمام لمنتخب مصر الأول في المعسكر المقبل والاستمرار في القوام الأساسي للفراعنة.

وأتم نجم بتروجت تصريحاته بأنهسيناقش خطوته المقبلة مع مسئولي بتروجت الفترة المقبلة .

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