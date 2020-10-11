يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أظهر نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمام كبير بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس لازال متمسكا بضم النمساوي دافيد آلابا نجم بايرن ميونخ في الشتاء المقبل.

وكشفت الصحيفة أنه حتى الآن يعتبر نادي يوفنتوس بالفعل هو الأقرب لضم ألابا لأنه النادي الوحيد المستعد لدفع المقابل المادي الذي قد يطلبه البايرن لبيع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد العديد من كبار أوروبا حتى الآن يريدون ضم اللاعب النمساوي مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة وغيرهم ولكن اليوفي يعتبر الأقرب لهذه الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر سيتي برشلونة ألابا

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 12 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يحسم مصير نجمه من البيع

يوفنتوس على أعتاب التعاقد مع نجم ريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم: أزمة كبري في الريال والصفقة المُعقدة تقترب من سانتياجو برنابيو وقرارًا بالإبقاء على النجم الجديد

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

ريال يجهز عرضه الأول لضم نجم بايرن ميونخ

يوفنتوس يقترب من ضم جوهرة أوروبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»