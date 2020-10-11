ليال عبود تحذر من انتحال شخصيتها عبر السوشيال ميديا

حذرت المطربة ليال عبود إنتحال شخصيتها او أسمها، عبر السوشيال ميديا، كما أشارت الى أنها كلفت وكيلها القانوني المحامي مازن حلال متابعة هذه الناحية في لبنان او خارجه بغية إتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يعتمد مثل هذه الاساليب التي تصب في خانة الاستغلال.

وأوضحت أن هناك من يعمل على فبركة أحداث و حكايات من أجل لفت الانتباه وهي الناحية التي لن تسكت عليها أبداً.





وأكد ليال عبود، أنها ستتعامل مع انتحال شخصيتها وفق الاطر التي ينص عليها القانون في أي مكان.