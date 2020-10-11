عضو المصري البورسعيدي: لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

هاجم طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اللجنة الخماسية التي تُدير شؤون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وقال هاشم خلال حواره لبرنامج الماتش: "ترتيب الفريق لا يليق به، واجهنا أزمات مؤخرا لم يراها أحد من قبل".

وأردف: "لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة وقت إصابة معظم اللاعبين بكورونا".

وأكد هاشم أن أزمة القيد أيضًا منعتهم من التعاقد مع صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق.

وانتقل بالحديث على أحمد مسعود حارس الفريق مشيرا بأنه حارس مميز للغاية وعدم انضمامه للمنتخب يعتبر ظلم له.

واختتم طارق هاشم حديثه مؤكدا أن الفريق لم يلقى أي دعم مادي خلال الفترة الأخيرة نهائيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المصري البورسعيدي المصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عضو المصري: إيهاب جلال متمسك بعودة الشيخ موكورو للفريق

عضو مجلس إدارة المصري ل"الفجر الرياضي" : لن نقف فى طريق إيهاب جلال ومحمد فضل متمسك به ولا يوجد شرط جزائي

هاشم: إدارة المصري تحسن اختيار المديرين الفنيين

فاروق جعفر يُهاجم اللجنة الخماسية : مفيش خبرات

المصري يحدد شروطه لبيع وادي والعراقي

علي الطرابيلي: المصري صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي.

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»