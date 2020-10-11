عضو المصري البورسعيدي: لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة





هاجم طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اللجنة الخماسية التي تُدير شؤون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.





وقال هاشم خلال حواره لبرنامج الماتش: "ترتيب الفريق لا يليق به، واجهنا أزمات مؤخرا لم يراها أحد من قبل".





وأردف: "لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة وقت إصابة معظم اللاعبين بكورونا".





وأكد هاشم أن أزمة القيد أيضًا منعتهم من التعاقد مع صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق.





وانتقل بالحديث على أحمد مسعود حارس الفريق مشيرا بأنه حارس مميز للغاية وعدم انضمامه للمنتخب يعتبر ظلم له.





واختتم طارق هاشم حديثه مؤكدا أن الفريق لم يلقى أي دعم مادي خلال الفترة الأخيرة نهائيا.



