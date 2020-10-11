موعد مباراة هولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وستلعب مباراة منتخب هولندا ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيلينو بولي.

وستذاع مباراة هولندا والبوسنة والهرسك اليوم في بطولة دوري أمم أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق يوسف سيف.

ويحتل هولندا المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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هولندا دوري الأمم الأوروبية البوسنة والهرسك

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