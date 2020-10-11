ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يلتقي الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم، الأحد، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
يحل بيراميدز ضيف ثقيل على الأهلى فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق مدحت شلبي.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 17 هدف
محمد شريف لاعب إنبي 12 هدف
والتر بواليا لاعب الجونة 12 هدف
سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 11 هدف
محمود علاء لاعب الزمالك 10 هدف
مصطفى محمد لاعب الزمالك 9 أهداف
جون أنطوي لاعب بيراميدز 9 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
وليد سليمان لاعب الأهلي 8 أهداف

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