مقتل شخص في إطلاق نار بولاية أمريكية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قتل اليوم السبت شخص، في إطلاق نار بالقرب من احتجاجات في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، كما أعلنت الشرطة الأمريكية.

ونقلت شبكة "CNN" عن الشرطة الأمريكية أن إطلاق نار وقع في هذا المكان، ثم وقع إطلاق نار مضاد له، وأثبتت التحقيقات أن المتهم هو حارس أمن خاص، لا يتبع لأي جماعات متطرفة يمينية.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخص، واعتقال آخر يجرى التحقيق معه بتهمة محاولة قتل.

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