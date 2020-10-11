صراع بين الزمالك وبيراميدز على ضم نجم المصري





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الفريقين يرغبان في ضم المهاجم الذى يقدم مستويات متميزة مع الفريق البورسعيدي خلال الموسم الحالى، بالإضافة إلى أنه سيتم معاملته كلاعب محلى عند القيد.





وأوضح أن المصري استغل رغبة الناديين في ضم وادي، وقرر مسؤوليه بيعه لأعلى سعر، حيث بلغ سعره ٥٠ مليون جنيه.





ومن ناحيته يسعي الزمالك للتعاقد مع وادي من أجل تعزيز خط الهجوم، في ظل رغبة مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض في خوض تجربة الاحتراف عقب نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.



