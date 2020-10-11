ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مثير وقوي، عندما يلتقي الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم، الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويرغب النادى الأهلى فى الفوز على بيراميدز للاستمرار فى سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني الجديد للفريق، بينما يرغب بيراميدز فى حصد الثلاث نقاط من أجل الحصول على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





ترتيب الدوري المصري:-





الأهلي 85 نقطة

الزمالك 65 نقطة

بيراميدز 63 نقطة

المقاولون العرب 53 نقطة

سموحة 47 نقطة

إنبي 45 نقطة

مصر المقاصة 40 نقطة

الاتحاد السكندري 39 نقطة

المصري 39 نقطة

طلائع الجيش 38 نقطة

الإسماعيلي 38 نقطة

أسوان 37 نقطة

الانتاج الحربي 37 نقطة

وادى دجلة 35 نقطة

الجونة 34 نقطة

حرس الحدود 30 نقطة

مصر 21 نقطة

طنطا 19 نقطة



