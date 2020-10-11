ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مثير وقوي، عندما يلتقي الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم، الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرغب النادى الأهلى فى الفوز على بيراميدز للاستمرار فى سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني الجديد للفريق، بينما يرغب بيراميدز فى حصد الثلاث نقاط من أجل الحصول على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ترتيب الدوري المصري:-

الأهلي 85 نقطة
الزمالك 65 نقطة
بيراميدز 63 نقطة
المقاولون العرب 53 نقطة
سموحة 47 نقطة
إنبي 45 نقطة
مصر المقاصة 40 نقطة
الاتحاد السكندري 39 نقطة
المصري 39 نقطة
طلائع الجيش 38 نقطة
الإسماعيلي 38 نقطة
أسوان 37 نقطة
الانتاج الحربي 37 نقطة
وادى دجلة 35 نقطة
الجونة 34 نقطة
حرس الحدود 30 نقطة
مصر 21 نقطة
طنطا 19 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصري بيرامكيدز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره بشأن ضم سيرينو.. وحسم مصير كهربا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الحادية عشر

طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة

تعرف على مباريات الأهلي القادمة بعد تصدره قائمة الدوي المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع المقاصة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز إنبي القاتل على بتروجيت

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»