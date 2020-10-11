يوفنتوس يقترب من تجديد عقد ديبالا





اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقد لاعبه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق بين ممثلي اللاعب وإدارة النادي الإيطالي.





وذكرت تقارير إيطالية أن نادي يوفنتوس تحدث مع النجم الدولي الأرجنتيني ديبالا ووكيله من أجل تجديد عقده الذي أوشك على الإنتهاء.





وأضافت التقارير الإيطالية أن الاتفاق بين الطرفين اقترب بقوة بعد عرض نادي يوفنتوس الإيطالي مبلغ يقارب 11 مليون يورو سنويًا للاعب مع الفريق.





يذكر أن عقد ديبالا ينتهي مه نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة 2021 وكانت العديد من التقارير الأوروبية ربطت اسم اللاعب بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.



