شبورة صباحا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

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شرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأحد نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس الأحد ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.



أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.